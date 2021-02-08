Başkan Savran, Belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran, Belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Savran, Belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerince gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi.
Beraberinde Meclis Üyesi Ahmet Ağır ve Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte ilk olarak 2000 Evler Mahallesi’ne giden Başkan Savran, MEDAŞ İşletme Müdürlüğü yanındaki 40. Sokak’ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Bölgede eski içme suyu borularının değişimde görev alan Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi personellerine kolaylıklar dileyen Savran, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne geçti.
Merkez Ortaokul Sokakta altyapı çalışmalarının ardından yürütülen üstyapı çalışmalarını inceleyen Savran, şehrin çeşitli noktalarında altyapıdan kaynaklı su kesintilerinin önlenebilmesi amacıyla belediye ekiplerinin çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini kaydetti.
Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Savran, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.
Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini de dinleyen Savran, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm personelimizle birlikte şehrimiz için bütün gayretimizle çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde ...
Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı Minik çocuğun drone sevinci
YEREL HABERLER Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı Minik çocuğun ...
Kapadokya’nın keyfini tatilciler çıkarttı Sokağa çıkma kısıtlamasında Kapadokya’yı gezmenin mutluluğunu yaşadılar
YEREL HABERLER Kapadokya’nın keyfini tatilciler çıkarttı Sokağa ...
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
YEREL HABERLER Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine ...
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
YEREL HABERLER Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine ...
Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ...