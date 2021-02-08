Gülşehir’de define avcısı 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de kaçak kazı yaparak define aradıkları tespit edilen F.A. ve E.B.U. jandarma ekipleri suçüstü yakalanırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet hilti, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet balyoz, 2 adet kürek ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A. ve E.B.U hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.