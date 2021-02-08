Kapadokya’da 353 kaçak yapı yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da 353 kaçak yapı yıkıldı

İHA

Kapadokya’da 353 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde son iki yılda 353 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kapadokya bölgesinde 2019 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında peribacalarına yakın ve bölgede çirkin görüntüler oluşturan 239 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilmişti.
Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulmasının ardından ise bölgede kaçak yapılar ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülürken 2020 yılında faaliyetine başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan kararları sonrasında ise bugüne kadar 114 kaçak yapının yıkımı Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, ilgi belediyeler tarafından gerçekleştirildi.
Kapadokya bölgesinde 2019 yılından itibaren başlayan kaçak yapılar ile mücadele kapsamında ise bugüne kadar toplamda 353 kaçak yapının yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avanos’ta uyuşturucu tacirinin evinde adeta cephanelik ele geçirildi
YEREL HABERLER Avanos’ta uyuşturucu tacirinin evinde adeta ...
Gülşehir’de define avcısı 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gülşehir’de define avcısı 2 kişi yakalandı
Belediye Başkanı Savran’a hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran’a hayırlı olsun ziyaretleri
Başkan Savran, Belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Savran, Belediye ekiplerinin çalışma ...
Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde ...
Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı Minik çocuğun drone sevinci
YEREL HABERLER Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı Minik çocuğun ...
Kapadokya’nın keyfini tatilciler çıkarttı Sokağa çıkma kısıtlamasında Kapadokya’yı gezmenin mutluluğunu yaşadılar
YEREL HABERLER Kapadokya’nın keyfini tatilciler çıkarttı Sokağa ...
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
YEREL HABERLER Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine ...
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
YEREL HABERLER Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine ...
Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 42 bin 560 turist ...