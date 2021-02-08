Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya görevine başladı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine Kaymakam olarak atanan Salih Kaya görevine başladı.
Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu’nun tayini çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı görevine Salih Kaya atandı. Acıgöl Kaymakamı Kaya açıklamasında, “02.02.2021 tarihli bakanlık emri ile 08.02.2021 tarihinde Nevşehir'imizin Acıgöl ilçesinde görevimizi ifa etmeye başladık. Allah yardımcımız olsun” dedi.
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