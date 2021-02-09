Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde 878,21 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken araç içerisinde bulunan Afgan uyruklu R.M. ve N.G.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. ve N.G.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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