Nevşehir’de 236 araç MOBESE kameralarıyla yakalandı

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Nevşehir’de MOBESE kameraları sayesinde aranan 236 araç yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü ekipleri tarafından plaka tanıma sistemi sayesinde 2020 yılında aranan 14 araç, 12 çalıntı araç, çalıntı plaka ile aranan 16 araç, kayıp plakalı 15 araç, ikiz plaka kullanan 112 araç, terör amaçlı aranan 6 araç, 61 adet aranan şahıs aracı olmak üzere 236 araç MOBESA kameraları sayesinde yakalandı.

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