Nevşehir’de DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ şüphelisi olduğu tespit edilen Z.T.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu Z.T.H. yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.T.H.’nin 2014 yılında Irak’ta 8 adet ev patlatma, adam kaçırma, öldürme olaylarına katıldığı tespit edilirken sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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