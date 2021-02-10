Ruhsatsız tüfekle havaya ateş eden şahıs yakalandı

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Nevşehir’de boş arazide aracının içerisinde havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Caddesi arka kısmında bulunan boş bir arazide aracının içerisinden havaya ateş edildiği ihbarı üzerine şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına alınırken araç içerisinde yapılan aramada av tüfeği, 1 adet şarjör, 3 adet boş kartuş ve 6 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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