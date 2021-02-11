Ürgüp’te yakalama kararı ile aranan şahıs tutuklandı

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Nevşehir’i Ürgüp ilçesinde nitelikli cinsel saldırı, dolandırıcılık ve tehdit suçlarında yakalama kararı ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli cinsel saldırı, dolandırıcılık ve tehdit suçlarından yakalama kararı ile aranan B.B. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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