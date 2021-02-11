Kozaklı’da iki ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı

Nevşehir ve Akhisar İlamat ve İnfaz bürosunda hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir ve Akhisar İlamat ve İnfaz bürosunca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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