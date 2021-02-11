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Canı sıkılan 112 Çağrı Merkezi’ni arıyor Türkiye'de en çok Nevşehir 112 Çağrı Merkezine asılsız ihbar yapıldı Nevşehir’de 112’ye 2020 yılında 377 bin gereksiz çağrı yapıldı

İHA

Canı sıkılan 112 Çağrı Merkezi’ni arıyor Türkiye'de en çok Nevşehir 112 Çağrı Merkezine asılsız ihbar yapıldı Nevşehir’de 112’ye 2020 yılında 377 bin gereksiz çağrı yapıldı

Nevşehir 112 Çağrı Merkezi 2020 yılında 461 bin 466 çağrıya yanıt verirken bu çağrılardan 377 bini ise asılsız ihbar odluğu bildirildi.
Nevşehir 112 Çağrı Merkezi’nde günde ortalama bin 500 ila 2 bin çağrıya cevap verilirken en çok çağrı yapılan kurum ise sağlık kuruşları oldu. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin yaptığı açıklamada, 112 Çağrı Merkezi olarak günde ortalama bin 500 ila 2 bin çağrıya cevap veriyoruz dedi. Biçkin, “Öncelikle tüm 112 camiamızın 112 günü kutlu olsun. Biz günlük olarak yaklaşık bin 500 ila 2 bin arasında çağrı karşılıyoruz. Gelen çağrıların yaklaşık yüzde 50’si sağlık birimimize diğerleri de diğer birimlerimize aktarılmaktadır. Gelen çağrılarımızın yüzde 82’si asılsız çağrı olmakla beraber Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Yeni faaliyete geçen bir il olarak bunu önümüzdeki süreçte düşüreceğiz. Yapılan çağrılarda gerçekten ihtiyacı olan kişilere engel olduklarını düşünerek o bilinçle aramalarını istiyoruz” dedi
“Canı sıkılan 112 Çağrı Merkezi’ni arıyor”
Nevşehir 112 Çağrı Merkezine ilginç çağrılarında geldiğini ifade eden 112 Çağrı Merkez Müdürü Naim Biçkin en çok canım sıkılıyor diye arayan vatandaşlarla karşılaşıyoruz dedi. Biçkin, “Genellikle asılsız çağrılarda vatandaşımız arıyor. Canım sıkıldı, görüşmek istiyorum, konuşabilir miyiz veya telefon denemek için 112 Çağrı Merkezini arıyorlar. Bu tür aramalardan lütfen çocuklarımızı uzak tutalım. Gereksiz aratmasınlar” diye konuştu.
“377 bin asılsız çağrı yapıldı”
112 Çağrı Merkezi 2020 yılında 461 bin 466 çağrıya cevap verirken bu çağrıların 377 bini ise asılsız çıktı. 112 Çağrı Merkez Müdürü Biçkin açıklamasında, “Geçen yıl Nevşehir Acil Çağrı Merkezi olarak 461 bin 466 çağrıya cevap verdik. Bu gelen çağrıların yüzde 82’si gereksiz çağrılardır. Yani 461 bin 466 çağrıdan 377 bin çağrımız asılsız çağrı olmuştur” şeklinde konuştu.

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