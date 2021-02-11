Savran, “Bu şehre hizmet için tüm gücümüzle çalışacağız”

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni dönemde Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir’i hak ettiği ve arzuladığı hizmetlerle buluşturmak için bütün güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, makamında çeşitli STK, siyasi parti, spor kulübü ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı kendisine gösterilen teveccühe eden ve tüm Nevşehirlilerin desteğine ve güvenine layık olabilmek için çalışacağını ifade eden Savran, “Bu şehir için yapılacak tüm güzel ve iyi işlerde elimizi taşın altına koyacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak bu kadim şehrin insanlarına hizmet edeceğiz” dedi.

“AK Parti Merkez İlçe Heyetinden Ziyaret”

Başkan Savran, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Yiğitarslan, Başkan Savran’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Savran ise AK Parti teşkilatları olarak büyük bir aile olduklarını belirterek bu ailenin her bir ferdinin bu şehre hizmet için seferber olduğunu söyledi.

Yiğitarslan ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür eden Savran, önümüzdeki dönemde hep birlikte Nevşehir için güzel çalışmalara imza atacaklarını vurguladı.

“Kadın Voleybolculara Başarılar Diledi”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor teknik heyet ve oyuncuları da Savran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Antrenör Yücel Sevindİ ve oyuncularla bir süre sohbet eden Başkan Savran, Gaziantep deplasmanı öncesinde teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı olarak hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu ifade eden Savran, “Ben teknik ekip ve oyuncularımıza inanıyor ve güveniyorum. Eminim ki sezon sonunda hedeflerine ulaşarak bize Sultanlar Ligi mutluluğunu yaşatacaklar” diye konuştu.

“Acil Sağlık Çalışanlarına Tşiekkür”

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve beraberindeki heyet, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını arttırmaya yönelik olarak her yıl Şubat ayının 11’inde kutlanan 112 Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Ziyarette Savran’a 112 Çağrı Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Biçkin, yeni görevinden dolayı kendisini kutlayarak başarılar diledi.

Başkan Savran’da, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük fedakarlıklarla çalışarak yaşam kurtarmayı ilke edinmiş bütün 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin günlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

“Hizmetİş Sendikası ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karasar Başkan Savran’ı Tebrik Etti”

Başkan Savran’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunanlar arasında Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu ve belediye sendika temsilcileri de vardı.

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