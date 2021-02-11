Kaymaklı’da 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir işyerinde yapılan aramada 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaymaklı beldesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 bin 100 adet dolu makaron, 22 bin 500 adet sigara filtresi, 1 kilogram 390 gram nargile tütünü ve 29 kilogram paketlenmiş tütün ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Y. ve M.Y. gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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