Kayaşehir turizmin gözdesi olacak

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir’in hem bölge hem de ülke turizmin en gözde merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Kalesi çevresinde bulunan ve geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve çevresinde sürdürülen çalışmaları inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ile birlikte ilk olarak Nevşehir Kalesi yakınlarındaki tarihi Çanlı Kilise ve Rum Hamamı’nı gezen Savran, ardından restorasyon çalışmaları devam eden Meryem Ana Kilisesi’ne geçti. Kahveci Dağı eteklerinde bulunan ve 1924 yılındaki mübadelenin ardından 1950 yılından sonra cezaevi olarak kullanılan 171 yıllık tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler alan Savran, kilise içerisini gezdi.

İncelemelerini Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’de sürdüren Başkan Savran’a burada Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülen projeler hakkında brifing verildi. Kayaşehir’de turizme açılacak olan yeni mekanlara ilişkin proje görselleri üzerinde teknik personellerle birlikte değerlendirmelerde bulunan Savran, Arkeolog Semih İstanbulluoğlu ile birlikte kaya oyma mekanları gezdi.

Nevşehir Kalesi çevresindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gören Savran, Nevşehir Kalesi ve çevresindeki alanın çalışmaların tamamlanması ile birlikte bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Henüz 1. Etabı turizme açılan Kayaşehir’in 2. etabı için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Savran, “Kayaşehir hem şehrimiz hem de bölge turizmi için çok önemli. Pandemi döneminde olunmasına karşın 6 aylık süre içerisinde 130 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu bölgenin kısa sürede popülerliğini daha da arttıracağına inanıyorum. 2. Etabın turizme kazandırılması için daha önce başlatılan çalışmalar aynı hızla devam edecek. Bunun için büyük bir gayret göstereceğiz. Bunun yanı sıra Meryem Ana Kilisesi’nin turizme kazandırılması ve bu bölge ile entegre olması ile birlikte bölge turizminde daha fazla söz sahibi olacağız” dedi.

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