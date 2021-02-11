Terminal kavşağı yeni haliyle çok beğenilecek 15 gün önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi

Nevşehir’in ana giriş kapısı olarak nitelendirilen Aksaray yolundaki Terminal Kavşağı’nda Nevşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 15 gün önce başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin giriş noktalarındaki kavşaklarda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak yaklaşık 15 gün önce Terminal Kavşağı’nda başlattıkları düzenleme çalışmaları ile birlikte kavşak içerisine Nevşehir’in simgesi olan lale maketi ile birlikte peribacaları yerleştirdi. Nevşehir Belediyesinin logosu ile birlikte ışıklı “Kapadokya” yazısının da bulunduğu kavşak içerisine ayrıca çeşitli türde çok sayıda mevsimlik çiçek ve süs bitkileri dikildi.

Aksaray istikametinden Nevşehir’e giriş yapacak olan vatandaşları karşılayacak kavşağın devamındaki refüje ise at maketlerinin montajı yapıldı. Kavşaktaki düzenleme çalışmaları hafta sonuna kadar yapılacak olan aydınlatma çalışmaları ile tamamlanacak.

Belediye Başkanı Mehmet Savran da akşam saatlerinde Terminal Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Ersin Erol’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Savran, çalışmalarda görev alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diledi.

Yenilenen terminal kavşağının yeni görünümüyle çok beğenileceğini kaydeden Savran, buradan daha önce sökülen maketin ise şehrin bir başka giriş noktası olan Gülşehir yolundaki Çat Kavşağı’na yerleştirileceğini açıkladı.

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