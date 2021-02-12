Kapadokya Üniversitesi Pati Topluluğu sokak hayvanlarına kulübe yapıyor

Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri bir araya gelerek sokak hayvanları için '1. Kulübe Yapımı' etkinliğini düzenlediler.

Sokak hayvanlarının zorlu şartlarda devam ettirdikleri yaşam mücadelesini bir nebze olsun azaltmak ve onlara sıcak bir yuva yapmak için yola çıkan Kapadokya Üniversitesi PATİ Topluluğu öğrencileri sokak hayvanları için “Kulübe Yapım” etkinliğinde bir araya geldi.

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılan çalışmalara öncülük eden öğretim elemanları ve Üniversitemiz PATİ Topluluğu öğrencileri, üç gün süren ilk etkinlikte 3 köpek ve 4 kedi kulübesi yaptılar. Yapılan kulübeler Mustafapaşa’nın çeşitli bölgelerine koyuldu ve aynı zamanda hayvanlara mama da bırakıldı.

4 kulübenin daha tasarlanacağı “2. Kulübe Yapımı” etkinliği 2122 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

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