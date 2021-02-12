Mersin’de aranan şahıs Kozaklı’da tutuklandı

Mersin adli makamlarınca ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Mersin’de adli makamlarca ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan M.D. Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.