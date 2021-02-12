Vali Becel, aile ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren başlattığı aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretleri kapsamında Okur ve Fidan ailelerini ziyaret etti. Aile ziyaretlerinde Okur ve Fidan ailelerinin istek ve taleplerini dinleyen Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Valiliği olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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