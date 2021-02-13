Kapadokya’da derin sessizlik Sessiz Kapadokya havadan görüntülendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan kısıtlamalarla birlikte sessizlik yaşanıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte derin bir sessizlik hakim. Yer yer turların olduğu Uçhisar ve Göreme beldelerinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tur otobüslerini denetlerken sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyen tur operatörlerine de cezai işlem uyguluyor.

Kapadokya’da yaşanan sessizlik ise havadan görüntülenirken peribacalarının havadan görüntülenmesi ise kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

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