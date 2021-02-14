Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-KAPADOKYA'da bulunan turistler, Sevgililer Günü'nü yerden 650 metre yüksekte balonda kutladı.
Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden turistler, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle balon firmalarının düzenlediği tur da bir araya geldi. Çok sayıda yerli ve yabancı, bölgeyi gökyüzünden izlemek, hem de Sevgililer Günü'nü kutlamak için sabahın erken saatlerindeki balon turuna katıldılar. Yerden yaklaşık 650 metre yüksekten Kapadokya bölgesinin ihtişamlı görüntülerini kuşbakışı izleme imkanı bulan sevgililer yaşadıkları mutluluğu kamera ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdiler. 1 saat 30 dakika kadar süren balon turu sonrasında turistler, hayatlarında ilk kez Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-02-14 10:06:04
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