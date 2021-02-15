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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp Ziraat Odası, kabak çekirdeği marka tescil yenileme işlemini yaptı

İHA

Ürgüp Ziraat Odası, kabak çekirdeği marka tescil yenileme işlemini yaptı

Ürgüp’ün dünyaya nam salmış kabak çekirdeğinin marka tescil yenileme işlemi Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapıldı.
Neredeyse bütün platformlarda yol kenarı kuruyemişçilerde, kuruyemiş pazarlarında, internet mağazalarında, kuruyemiş işletmelerinde, fuarlarda Ürgüp kabak çekirdeği / Ürgüp sütle kavrulmuş kabak çekirdeği ibarelerine rastlamak, görmek çokça mümkün.
Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “bölgemizde "Ürgüp sivrisi" ve "Ürgüp kadın tırnağı" isimleriyle iki çeşit A kalite kabak çekirdeği üretiliyor. Sütle ya da sade olarak odun ateşinde kavrulan kabak çekirdeği bölgeye gelen misafirlere kuruyemiş olarak sunuluyor, bizde elektrikli fırınlardan ziyade doğal odun ateşinde kavruluyor, bu olay Ürgüp yöresine has bir lezzet. Kabak çekirdeğimizi Türk Patent ve Marka Kurumuna Nisan 2011 tarihinde başvuru yaparak kabak çekirdeği kategorisinde Ürgüp Kadın Tırnağı ismiyle Türkiye’de marka tesciline ilk başvuru yapan ve alan kurum olduk. Çekirdeğimizin marka tescilinin olması tanıtıma, ürüne pazarlanması açısından güvenilirlik ve değer katıyor, pazar payını büyütüyor. Ürünü ekiliş yada satın almak isteyen kişiler yaptıkları araştırmalarda marka tesciline rastlıyor ve Ziraat odamızla yöre çiftçilerimiz ile sık sık iletişime geçerek ekimi ve pazarı hakkında bilgi sahibi olarak ticareti sağlanıyor. 2011 yılında 10 yıl süreliğine verilen bu yıl süresi dolmaya yaklaşan marka tescil hakkımız tarafımızdan yeniden işlemleri tamamlanarak 2031 yılına kadar yenilendi. Bölgemizde 2. alternatif ürün haline gelen kabak çekirdeği Ürgüp ilçe sınırlarımız içerisinde yaklaşık 23 bin 500 dönüm arazi civarlarında ekilişi yapılıyor. Üretimin artması ülke ekonomisine katkı sağlaması ve çiftçimizin kazanç sağlayarak daha refah yaşamını yürütmesi, yaşamımızı sağlamak için tükettiğimiz gıdaya erişebilmemiz için tarıma daha çok değer vermeliyiz. Kabak çekirdeği çiğ yani kavrulmamış şeklinde tüketildiğinde içerisinde barındırdığı B vitamini, E vitamini, Potasyum, Magnezyum, Selenyum, Mangan, Fosfor ve Çinko bakımından çok zengin bir besin kaynağı olarak, kalp ve karaciğer sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, omega3 gücü sağlar, erkeklerde sıklıkla görülen prostat hastalığından korur, diyabete iyi gelir ve vücudu akşam tüketildiğinde dinlendirir. Çiftçimizin üretim maliyetlerinin (elektrik, tarımsal sulama, gübre, mazot, tarımsal ve hayvansal ilaçları ve yem fiyatları vs. genelinin en aza indirilmesi şarttır" dedi.
Korkmaz, "Üreten çiftçimiz her zaman bereketiyle kazansın, alan satan hayır görsün. Bizleri üzen durumlara da değinmek istiyorum yöremize ait olmayan aynı kaliteyi barındırmayan ürünlerde Ürgüp kabak çekirdeği diye satılıyor bunlara engel olmak zor ürünümüz ile aynı kalitede olmadığı için satışını negatif yönde etkilediğini düşünüyoruz. Birinde bizzat rastladım hangi ilde olduğunu söylemeyeceğim fuarda gezerken geriden Ürgüp Kabak Çekirdeği levhasını gördüm dikkatimi çekti standa yaklaştım ve ürünü incelediğimde bizim ürünümüz ile uzaktan yakından alakası olmadığını dile getirerek satan kişiye levhayı kaldırmasını gerçekte nereye ait ürünse onu yazmasını ilettim, bu gibi durumlarla da karşılıyoruz. Bütün çiftçilerimize üretime destek oldukları için pes etmedikleri için çok teşekkür ediyorum, kazançları bol ve bereketli olsun inşallah pandemide artık en kısa sürede sona ersin” ifadelerini kullandı.

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