Nevşehir Belediye Meclisi 16 Şubat’ta toplanacak

Nevşehir Belediye Meclisi, 16 Şubat Salı günü toplanacak. Toplantıyı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yönetecek.

Nevşehir Belediye Başkanı seçimi için 4 Şubat 2021 tarihinde olağanüstü toplanan Nevşehir Belediye Meclisi, Dr. Mehmet Savran’ın belediye başkanı seçilmesinin ardından 16 Şubat Salı günü saat 17.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında toplanacak olan Belediye Meclisi’nin yoğun bir gündemi bulunuyor. Toplantıda, ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimleri ile katip üyelik seçimi yapılacak. Toplantıda ayrıca; meclis üyeleri arasından Encümen ve İhtisas Komisyonları üye seçimleri gerçekleştirilecek.

İmar Komisyon Raporu’nun görüşülmesi ile devam edecek olan toplantıda ayrıca meclis üyelerine son dönemde gerçekleştirilen birim müdürleri ve üst yöneticilerin ataması hakkında bilgi verilecek.

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