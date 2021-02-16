Kapadokya beyaza büründü

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

-Kapadokya'dan kar görüntüsü

-Genel detay

Süre:120 MB

Haber-Kamera:Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-02-16 17:32:03



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