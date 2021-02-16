Nevşehir’de okullar tatil edildi

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Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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