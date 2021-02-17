Nevşehir’de 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.