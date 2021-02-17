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Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçunsan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari FETÖ’cü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü S.T.’yi yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında saklanmış olduğu evde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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