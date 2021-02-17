Abuşağı köyünde karantina sona erdi

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde mutasyonlu virüs tespit edilmesinin ardından 3 Şubat tarihinde başlayan karantina süreci bugün sona erdi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde 3 Şubat tarihinde başlayan karantina süreci sona erdi. Gülşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03/02/2021 tarih ve 2021/2 nolu Kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun nun 27. ve 77. maddeleri gereğince 14 gün süre ile karantina altına alınan Abuuşağı Köyünde 17/02/2021 tarihi itibariyle karantina kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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