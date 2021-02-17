Sahaya kepçe ile girdiler Nevşehir’de 'Kar' maça engel olamadı Nevşehir Belediyespor-Ofspor maçı öncesi hakemlerin inadı sahaya kepçe getirtti

Nevşehir BelediyesiOfspor karşılaşması saat 13.00’te başlaması gerekirken yoğun kar yağışı nedeniyle sahada kar küreme çalışmaları devam etti ve bu nedenle mücadelede rötar meydana geldi. Hakemlerin maçı oynatmak istemesi sonrasında sahaya kepçe getirildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında Gazi Stadyumu'nda Nevşehir Belediyespor, Karadeniz temsilcisi Ofspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde yoğun kar yağışı sebebiyle Gazi Stadyumu'nun zemini karla kaplanırken mücadelenin hakemi, karşılaşmayı başlatamadı. Maçın orta hakemi Cihan Ölmez’in 'Maçı oynatacağım' demesinin ardından sahaya kepçe ve greyderler girdi. Gazi Stadyumu'nda maçın orta hakeminin maçı oynatma isteği sonrasında kepçe ve greyderlerin girdiği sahada kar temizleme çalışmaları devam etti.

Maçın oynanıp oynanmayacağının son kararını ise yine maçın orta hakemi Cihan Ölmez verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.