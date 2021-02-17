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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı

Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına yem ve mama bırakıldı.
Nevşehir Belediyesi kent merkezinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmuyor.
Ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden bir ekip oluşturan Nevşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.
Ekipler, mobil araçlarla mahallelerdeki park ve bahçelerde bulunan beslenme odaklarını temizleyerek sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için düzenli olarak su, yem ve mama bırakıyor.
Ayrıca yine Nevşehir Belediyesi olarak kentin tüm bölgelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerde yine sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.
Özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, kapılarının önüne mama, balkon ve cam kenarlarına ise ekmek kırıntılarını koymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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