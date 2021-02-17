Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Avanos’ta yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.O. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Kayseri Çocuk Cezaevi kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.