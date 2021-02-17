3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor:1 - Ofspor: 2

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Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Ofspor’a 21 mağlup oldu.

Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Karadeniz temsilcisi Ofspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı Ofspor’dan Mustafa ve Nevşehir Belediyespor’dan Burak’ın kaydettiği gollerle 11 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar ile geçerken Ofspor maçın 72. dakikasında Osman’ın kaydettiği gol ile maçı 21 kazandı.

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