Acıgöl’de eğitime kar engeli

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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

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