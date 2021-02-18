Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Regaib Kandili’ni kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam aleminin kandilini kutladı.

Regaib Kandilinin tüm Müslüman âlemine rahmet getirmesini dileyen Başkan Aktürk mesajında, "Regaib Kandili; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıcıdır. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşmaktadır. Bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığın salgın hastalık ve doğal felaketlerden kurtulmasını temenni ediyorum. Ramazan ayına her türlü dert, endişe ve hastalıktan arınmış olarak sağlıkla girebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Ürgüplü hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Regaip Kandilini tebrik ediyor, mübarek üç ayların ve Regaib Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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