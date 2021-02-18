Masal diyarı Kapadokya havadan görüntülendi Karla kaplı peribacaları havadan görüntülendi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde karla kaplı peribacalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde ve Göreme beldesinde bulunan peribacaları beyaz örtüsüyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peribacalarını beyazlar içerisindeki manzarası drone ile havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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