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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

İHA

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayımladığı yazılı açıklama ile İslam Aleminin ve Nevşehir halkının Regaib Kandilini kutladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Regaib Kandili dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Rahmet ve merhamet kapılarının sonsuz açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu, manevi havası çok yüksek, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz. Ramazan Ayının müjdecisi mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde idrak edeceğimiz Regaip Kandilinin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kandiller, manevi duygularımızın yoğunlaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete ulaşma arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde huzurlu, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüştürebiliriz. Bu duygularla Regaip Kandilinin, Nevşehirli hemşerilerimize, ülkemize, İslâm âlemine ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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