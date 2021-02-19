Gülşehir’de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir İnfaz Bürosunca küçük veya büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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