Nevşehir’de 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere gçre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 44 yaşındaki F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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