Filede Nevşehir Belediyespor rahat kazandı

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Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Numune Gençlik karşısında 30 galip geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunun 16. haftasında Nevşehir Belediyespor ve Numune Gençlik kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 2516 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip ikinci sette de zorlanmadı.

İkinci sette rakibine karşı 2515 gibi farklı bir üstünlük kuran temsilcimiz maçın son setini de 2521 kazanarak müsabakadan 30 galip ayrıldı.

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