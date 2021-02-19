CHP Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi hayatını kaybetti

13 şehidin katili işte o alçak!

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CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir İl Genel Meclis üyesi CHP Hacıbektaş İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yaptığı açıklamada, “İl Genel Meclis üyelerimizden Hacıbektaş CHP İl Genel Meclis üyemiz Ahmet Eroğlu abimiz kanser hastalığından hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

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