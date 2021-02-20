AK Parti İl kongresi 22 Şubat Pazartesi günü yapılacak

13 şehidin katili işte o alçak!

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AK Parti Nevşehir İl kongresi 22 Şubat Pazartesi saat 12.30’da Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapılacak.

22 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılacağı AK Parti İl Kongresi Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda saat 12.30’da gerçekleştirilecek. AK Parti İl kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, 24. Dönem Samsun Milletvekili eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 27.Dönem İstanbul milletvekili Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç katılacak.

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