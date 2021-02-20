TBMM Başkanı Şentop'tan Kapadokya'ya ziyaret

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
Kapadokya´ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop´u Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren karşıladı. TBMM Başkanı Şentop, Göreme Açık Hava Müzesi´ni gezerek, ardından Sıtkı Olçar Sanat Galerisi´ne ziyaret gerçekleştirdi. Şentop ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-02-20 19:23:14
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