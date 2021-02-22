Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde Türkiye'nin ilk milli ve yerli sıcak hava balonlarının üretildiği tesiste 2 yılda 30 sıcak hava balonu üretildi.

Ortahisar'da 2 yıl önce kurulan tesiste üretilen ilk yerli ve milli sıcak hava balonunun test uçuşu 11 Ekim 2019'da gerçekleştirildi. Geçen yıl 17 Ekim'de ise, 6 yerli balon ile ilk ticari uçuş yapıldı. Geçen süreçte sıcak hava balonu firmasınca iç ve dış piyasaya sunulmak üzere yerli sıcak hava balonu üretimi devam etti. Bugüne kadar üretilen 30 sıcak hava balonunun 16'sı iç piyasaya, 3´ü ise Afrika'ya gönderildi. Firma sahibi Mehmet Halis Aydoğan, "Üretim olarak yeni başlangıç noktasındayız. Sıcak hava balon üretimine İngiltere 50 yıl, İspanya ise, 30 yıl önce başlamış. Bunlar dünyada sayılı üreticilerdendir. Kapadokya bölgesinde uçan sıcak hava balonları İngiltere, İspanya ve Çekya'dan temin edilmekteydi. 2019 yılında Türkiye olarak biz çalışmalara başladık. Amacımız önce kalitemizi ve havacılık sektöründeki güvenimizi aşıladıktan sonra 5-10 yıllık çalışma planımızda dünyanın sayılı üreticilerinden olmak" diye konuştu.

'EPEY BİR YOL KATETTİK'

Yerli sıcak hava balonu üretiminin devam ettiğini kaydeden Aydoğan, "Hedefimiz, tamamıyla sıcak hava balonlarında kendi üretimimiz olan parçaları kullanmak. Bu noktada epey bir yol kat ettik. Bu konuda yine çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık yüzde 40'lık bölümünü başardığımıza inanıyoruz. Yerli kumaş üretimini İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş´taki sektör temsilcileri ile birlikte sürdürüyoruz. Kalite olarak mevcut yurt dışındaki üreticinin kalitesini geçtikten sonra bu kumaşları kullanarak yüzde 80'in üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Sıcak hava balonu sektörü dünyada gelişen, ilgi gören bir sektör. Özellikle sosyal medya ile birlikte son 10 yılda balonculuk tüm dünyada büyük bir ilgi odağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-02-22 11:32:25



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