Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor

DHA

Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde Türkiye'nin ilk milli ve yerli sıcak hava balonlarının üretildiği tesiste 2 yılda 30 sıcak hava balonu üretildi. 
Ortahisar'da 2 yıl önce kurulan tesiste üretilen ilk yerli ve milli sıcak hava balonunun test uçuşu 11 Ekim 2019'da gerçekleştirildi. Geçen yıl 17 Ekim'de ise, 6 yerli balon ile ilk ticari uçuş yapıldı. Geçen süreçte sıcak hava balonu firmasınca iç ve dış piyasaya sunulmak üzere yerli sıcak hava balonu üretimi devam etti. Bugüne kadar üretilen 30 sıcak hava balonunun 16'sı iç piyasaya, 3´ü ise Afrika'ya gönderildi. Firma sahibi Mehmet Halis Aydoğan, "Üretim olarak yeni başlangıç noktasındayız. Sıcak hava balon üretimine İngiltere 50 yıl, İspanya ise, 30 yıl önce başlamış. Bunlar dünyada sayılı üreticilerdendir. Kapadokya bölgesinde uçan sıcak hava balonları İngiltere, İspanya ve Çekya'dan temin edilmekteydi. 2019 yılında Türkiye olarak biz çalışmalara başladık. Amacımız önce kalitemizi ve havacılık sektöründeki güvenimizi aşıladıktan sonra 5-10 yıllık çalışma planımızda dünyanın sayılı üreticilerinden olmak" diye konuştu.
'EPEY BİR YOL KATETTİK'
Yerli sıcak hava balonu üretiminin devam ettiğini kaydeden Aydoğan, "Hedefimiz, tamamıyla  sıcak hava balonlarında kendi üretimimiz olan parçaları kullanmak. Bu noktada epey bir yol kat ettik. Bu konuda yine çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık yüzde 40'lık bölümünü başardığımıza inanıyoruz. Yerli kumaş üretimini İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş´taki sektör temsilcileri ile birlikte sürdürüyoruz. Kalite olarak mevcut yurt dışındaki üreticinin kalitesini geçtikten sonra bu kumaşları kullanarak yüzde 80'in üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Sıcak hava balonu sektörü dünyada gelişen, ilgi gören bir sektör. Özellikle sosyal medya ile birlikte son 10 yılda balonculuk tüm dünyada büyük bir ilgi odağı olmuştur" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-02-22 11:32:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş öldü
YEREL HABERLER Ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş öldü
TBMM Başkanı Şentop'tan Kapadokya'ya ziyaret
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan Kapadokya'ya ziyaret
TBMM Başkanı Şentop, Kapadokya’da
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Kapadokya’da
Gözleri görmeyen köpeğe Nevşehir Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Gözleri görmeyen köpeğe Nevşehir Belediyesi sahip ...
Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti
Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: “Pandemi sonrası herkes Kapadokya’yı tercih edecektir” Pandemi sonrası herkes tatil için Kapadokya’yı seçecek Aktürk: “Her yıl 7 buçuk milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: “Pandemi sonrası ...
Belediye Başkanı Savran, sporcular Çetinkaya ve Ekmek’e başarılar diledi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, sporcular Çetinkaya ve ...
AK Parti İl kongresi 22 Şubat Pazartesi günü yapılacak
YEREL HABERLER AK Parti İl kongresi 22 Şubat Pazartesi günü ...