Avanos’ta şüpheli şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan Y.K.’nın yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K.’ya kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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