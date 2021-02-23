Ürgüp’te polis ekipleri bonzai ele geçirdi

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli iki kişi üzerinde bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından şüpheliler N.İ. ve M.İ.’nin yapılan üst aramalarında 3 ayrı parça halinde sentetik bonzai ve 3 ayrı parça halinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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