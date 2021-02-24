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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahalle gezilerine Bekdik Mahallesi ile devam etti. Mahallede belediye ekiplerince yapılacak çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği projeleri yerinde incelemek için mahalle gezileri gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu kez Bekdik Mahallesi’ndeydi.
İnceleme gezisine AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ayşe Bilgiç, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dolaşmaz, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gülcan Ezilmez, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Mahalle Muhtarı Kenan Başarır’da katıldı.
Burada Mahalle Muhtarı Başarır’dan mahallenin çeşitli sorunlarına ilişkin bilgiler alan Başkan Savran, ayrıca mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.
Mahallede işyeri ziyaretlerinde de bulunan Başkan Savran, esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulundu.
Mahallenin yol, otopark, çocuk park ve altyapı gibi çeşitli sorunların çözümü hakkında gerekli planlamalar yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Savran, “Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağız ve halkımızın mutluluğu ve refahı için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

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