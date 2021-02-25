Koronavirüsü yok sayıp halay çekip, oyun oynadılar Kapadokya’da turistler korona virüsü hiçe saydı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci grupları koronavirüsü hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde balon turlarına izlemek üzere bölgeye gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynaması kameralara yansıdı. Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmazken tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.