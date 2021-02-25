Nevşehir’de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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