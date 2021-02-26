10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Tim ekipleri tarafından birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.