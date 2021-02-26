Ürgüp dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 156 kilometrelik 1. etabı Ürgüp'te düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 1963 yılından itibaren Marmara Turu adıyla başlayan ve 1965 yılından sonra uluslararası statü kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen bisiklet yarışı geçen yıl korona virüs salgını yüzünden ilk kez kesintiye uğramıştı. Bu yıl 56.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 11 Nisan’da Kapadokya etabıyla başlayarak 18 Nisan’da Kuşadası’nda sona erecek. Böylesine önemli ve prestijli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 800 sporcunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu bu yıl Kapadokya etabıyla başlayacak, 156 kilometrelik parkurun tamamlanması ile finishler ve ödül töreni de İlçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda olacak dedi.



“Yarışma yaklaşık 180 ülkede canlı yayınlanacak”

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeniden Kapadokya etabının olmasının bölgenin ve Ürgüp'ün tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Aktürk, "Bu yarışın Türkiye'nin yanı sıra Dünyadan yaklaşık 180 ülkenin televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak olması da hem ülkemizin, hem de Ürgüp'ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Nisan ayında hep birlikte 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun keyfini yaşayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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