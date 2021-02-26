Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İHA

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan M.C.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de Hayvan Pazarı 1 Mart’ta yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de Hayvan Pazarı 1 Mart’ta yeniden açılıyor
Ürgüp dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ürgüp dev organizasyona ev sahipliği yapmaya ...
10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan aranan şahıs tutuklandı
Hassas burunlar depremde can kurtarıyor Deprem arama kurtarma köpekleri JAKEM’de eğitiliyor
YEREL HABERLER Hassas burunlar depremde can kurtarıyor Deprem arama ...
Başkan Savran, AK Parti İl Başkanı Kemikkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Savran, AK Parti İl Başkanı Kemikkıran’a ...
AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, mazbatasını aldı
Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 arkadaş için yeniden 'arama' çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 9 yıl önce kaybolan 2 arkadaş için ...
Nevşehir’de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs ...
Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor 9 yıl önce kaybolan çift, barajda aranıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama ...
KOP Başkanı Şahin, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER KOP Başkanı Şahin, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret ...
Savran, “ Halkımızın desteği ile bu şehir için en güzel hizmetler yapacağız”
YEREL HABERLER Savran, “ Halkımızın desteği ile bu şehir için en ...
Parklardaki bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Parklardaki bakım ve yenileme çalışmaları devam ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Koronavirüsü yok sayıp halay çekip, oyun oynadılar Kapadokya’da turistler korona virüsü hiçe saydı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yok sayıp halay çekip, oyun ...
AK Parti Nevşehir milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, Bakan Koca ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Nevşehir milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, ...
CHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir'de
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir'de
Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde incelemelerde ...
Nevşehir’de ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı yapıldı
KAÇEM’de kadınlar için meslek edinme kursu açılacak
YEREL HABERLER KAÇEM’de kadınlar için meslek edinme kursu açılacak
Sağlık İl Müdürü Ünlübay: “Nevşehir’de vaka sayıları düşüyor” “Maske, sosyal mesafeye ne kadar uyarsak yasak muafiyetinden o kadar çok yararlanacağız” “Korona virüs yasaklarına ilk günkü gibi uymalıyız” “Arkadaş ortamında da maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz”
YEREL HABERLER Sağlık İl Müdürü Ünlübay: “Nevşehir’de vaka sayıları ...
Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
Ürgüp’te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı